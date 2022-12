"Ewige Schwangerschaft": Chrissy Teigen nerven Bemerkungen!

In den letzten Tagen vor der Geburt ist bei Chrissy Teigen (37) Entspannung angesagt! Das Model ist seit mehr als neun Jahren glücklich mit dem Schauspieler John Legend (43) verheiratet. Das Eheglück wurde bereits mit zwei gemeinsamen Kindern verdoppelt – ihr Nachwuchs scheint das Leben des Paares so sehr zu bereichern, dass sie die Familienplanung weiter fortsetzen. Baby Nummer drei ist bereits unterwegs und Chrissy im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Den verbringt sie jetzt in aller Seelenruhe bei Sonnenschein und Meer!

Auf Instagram teilte die Brünette jetzt einen Schnappschuss aus dem Urlaubsparadies. Die Hochschwangere lässt entspannt die Beine im Pool baumeln und genießt dabei sichtlich die Traumkulisse aus türkisblauem Meer. Auch die Babykugel der 37-Jährigen bekommt so manche Sonnenstrahlen ab, denn die Beauty entspannt in einem weiß-rosa gemusterten Bikini. Ihre Haare hat sie zu einem lässigen Dutt gebunden. Zu dem Foto imitierte sie voller Sarkasmus die Kommentare, die sie tagtäglich zu bekommen scheint: "'Oh mein Gott, es fühlt sich an, als wäre sie schon ewig schwanger'" und antwortet ihren reizenden Fans darauf: "Was denkt ihr, wie ich mich fühle? Danke."

Bereits wenige Tage zuvor hatte die baldige Dreifachmama ihre Community mit weihnachtlichen Fotos verzückt. Auch auf denen zeigte Chrissy voller Stolz, wie groß ihr Ungeborenes bereits in Mamas Bauch gewachsen ist. Während sie im Stehen eine super Figur hinlegte, nahmen die Kids mit Papa John auf einem weihnachtlichen Thron Platz. Die Bilder schreien nur nach Vorfreude auf das Fest der Liebe!

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Familie im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de