Chrissy Teigen ist mit ganzer Familie im Weihnachtsfieber

Weihnachten kann kommen! Chrissy Teigens (37) Familie ist bald zu fünft. Mit dem Schauspieler John Legend (43) hat das Model bereits zwei gemeinsame Kinder. Im August verkündete das Paar dann überglücklich, dass es noch einmal Nachwuchs bekomme. Auch wenn das Baby noch nicht da ist, setzt Mama Chrissy sich mit ihrem Bauch schon so in Szene, als wäre das Kind längst auf der Welt. So sehr glänzt die Schwangere jetzt mit ihrer Familie im Weihnachts-Look!

Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin nun mehrere Fotos, auf denen die Familie gemeinsam vor weihnachtlicher Kulisse posiert. Chrissy trägt eine kuschelige Cardigan, die sie so weit nach oben hin aufgeknöpft hat, dass ihr Babybauch in voller Pracht abgelichtet werden konnte. Kombiniert hat sie zu der Jacke eine rote Strumpfhose und rote Absatzschuhe – ganz in den Farben von Santa! Während die Brünette auf zwei Aufnahmen im Stehen posiert, hocken die beiden Kids neben Papa John eng auf einem roten Thron. Auf einem anderen Bild stehen ihre süßen Kinder Arm in Arm auf Schlittschuhen.

Ganz im Fokus der Bilder stand für Chrissys Follower das Outfit der Schwangeren. Viele schrieben nette Zeilen dazu: "Sie kann ihren Pullover einfach regelmäßig tragen", war beispielsweise ein Kommentar. Andere konnten es nicht verstehen, dass sie ihren Bauch so sehr in Szene setzt. "Du hast das Bild irgendwie ruiniert ohne Shirt", merkte ein User an und ein anderer stänkerte: "Wir haben es verstanden, dass du schwanger bist. Das würden wir auch, wenn du dir endlich mal etwas überziehst."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna und Miles im Dezember 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen kurz vor Weihnachten, 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Familie kurz vor Weihnachten, 2022

