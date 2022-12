Fest der Liebe: Heidi Klum und Toms Weihnachtsbaum steht!

Auch im Hause Klum-Kaulitz ist man schon ordentlich in Weihnachtsstimmung! Bereits seit einigen Jahren sind Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) unzertrennlich. 2019 krönten das Model und der Tokio Hotel-Star ihre Liebe mit einer romantischen Zeremonie vor dem Traualtar. Im Netz beweisen die zwei immer wieder, wie verliebt sie noch immer ineinander sind. Das wird beim Fest der Liebe nicht anders sein – nun schmückten Heidi und Tom ihre Weihnachtstanne!

Via Instagram gewährte die Germany's Next Topmodel-Jurorin ihren Fans einen kleinen Einblick. Heidi nahm ein Video von ihrem Gatten auf, in dem dieser auf einer Leiter steht und behutsam die Lichterkette um den großen Weihnachtsbaum wickelt. Sohnemann Henry steht daneben und achtet vermutlich darauf, dass der Musiker nicht von der Leiter fällt.

Im vergangenen Jahr hatte Heidi einige Schnappschüsse ihres Heiligabends mit ihrer Community geteilt. Die Beauty, ihre Kinder und auch ihr Liebster Tom trugen alle identische weihnachtliche Pyjamas und dazu passende Weihnachtsmützen, die ihren Namen zierten.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz im Dezember 2022

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2019

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum und ihren Kids, Weihnachten 2021

