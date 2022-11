Im Schlabber-Look: Hier kuschelt Heidi Klum mit ihrem Tom!

Heidi Klum (49) ist ganz offensichtlich immer noch total verliebt in ihren Tom Kaulitz (33)! Die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Musiker sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. 2019 krönten die Turteltauben ihre Liebe dann mit einer traumhaften Hochzeit in Italien. Und auch in den sozialen Medien zeigt das Paar nur allzu gerne, wie sehr es sich liebt: Jetzt veröffentlichte Heidi ein neues Kuschel-Pic mit ihrem Tom – und darauf trägt das Topmodel ein besonders gemütliches Outfit!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie es sich mit Tom auf einem Sessel gemütlich gemacht hat: Auf dem Foto sitzt die Blondine auf dem Schoß ihres Liebsten und strahlt bis über beide Ohren. Dabei trägt die "Germany's next Topmodel"-Chefjurorin einen rosafarbenen Jogginganzug mit Bommeln. Den chilligen Look hat sie mit einem Dutt im Undone-Look abgerundet.

Für ihre Arbeit lässt Heidi den Schlabber-Look dann aber auch gerne mal liegen! In den vergangenen Wochen präsentierte sie nämlich immer wieder ihre sexy Outfits für den GNTM-Dreh in Los Angeles: Beispielsweise setzte die Blondine ihren Körper am Set bereits in einem heißen Jeans-Zweiteiler von Jean Paul Gaultier (70) in Szene.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai in Las Vegas

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel", November 2022

