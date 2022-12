Nach Ehe-Aus: Christine Brown beendet Freundschaft mit Meri

Christine (50) und Meri Brown (51) sind keine Schwesterehefrauen und auch keine Freundinnen mehr. Sie wurden an der Seite ihres gemeinsamen Ehemannes Kody Brown (53) in der Realityshow Alle meine Frauen bekannt. Beide Frauen beendeten mittlerweile die Beziehung zu ihrem Mann, doch das Verhältnis schien nie besonders eng zu sein. Christine geht sogar noch einen Schritt weiter: Eine Freundschaft mit Meri kommt für sie nicht mehr infrage.

Sonntagabend lief das große Special "Sister Wives: One on One" auf dem Sender TLC, bei dem die aktuellen und ehemaligen Mitglieder der Familie Brown seit der vergangenen Staffel wieder aufeinandertrafen. Dabei erklärte Meri, dass das brüchige Verhältnis zu Christine nicht von Anfang an bestand. "Es lief darauf hinaus, dass wir einander nicht mehr vertrauen konnten. Ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Sache war. Es kam einfach im Laufe der Zeit", meinte sie. "Ich habe die Freundschaft beendet. Und ich habe die Beziehung beendet. [...] Es war nicht mehr sicher für mich", erklärte Christine die Entscheidung.

Eigentlich habe Meri immer das Gefühl gehabt, dass sie etwas Gutes mit Christine verband, denn sie fanden beide im Jahr 1990 zu den Browns. "Ich weiß, welcher Art unsere Beziehung wir in der Vergangenheit war. Wir hatten Spaß. Es war nicht supertiefgründig, aber wir hatten eine Menge Spaß zusammen und ich vermisse das", fand die 51-Jährige.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de