Ehe-Aus: Haben Christine Brown und Kodys Frauen Kontakt?

Wie stehen Christine Brown (50) und Kodys (53) Frauen nach der Trennung zueinander? Seit Jahren wird das Leben des Realitystars und seiner vier Ehefrauen von der Show "Sister Wives", die in Deutschland als Alle meine Frauen bekannt ist, begleitet. Doch Christine schien in ihrem turbulentem Leben mit den Polygamisten nicht mehr glücklich zu sein: Vor einem Jahr trennte sie sich von Kody. Aber wie steht sie zu den anderen Frauen ihres Ex? Das verriet Christine jetzt!

Gegenüber Us Weekly erklärte Christin, dass sie kein enges Verhältnis zu Kodys Frauen Meri (51) und Robyn (44) habe! "Es ist ungefähr so, wie es war", erklärte die TV-Bekanntheit und fügte außerdem hinzu: "Es ist dasselbe wie damals, als ich gegangen bin, es hat sich also nichts [geändert]. Ich habe mit keinem von ihnen wirklich gesprochen." Außerdem verriet Christine, dass sie Kody und Robyn kürzlich bei einer Veranstaltung gesehen hat, und gab zu, dass es "ein bisschen unangenehm" war.

Die Beziehung zu Kodys dritter Frau Janelle (53) habe Christine trotz der Trennung aufrechterhalten können: "Sie hat mich einige Male besucht. Ich habe ein Gästezimmer und sie übernachtet dort, [...] Wir haben auch schon ein paar Ausflüge zusammen gemacht", verriet die 50-Jährige abschließend.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Anzeige

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine und Janelle Brown, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de