Nach Krankenhausaufenthalt: Sharon Osbourne meldet sich!

Endlich gibt es ein Lebenszeichen von Sharon Osbourne (70) selbst! Am Freitag wurde die Frau von Musiker Ozzy Osbourne (74) während eines Drehs per Notruf ins Krankenhaus eingeliefert. Details waren dabei nicht bekannt gegeben worden. Vor wenigen Tagen meldete sich ihr Sohn Jack Osbourne (37) und hatte gute Nachrichten für die Fans – die Managerin sei wieder zu Hause und die Ärzte haben Entwarnung gegeben! Nun meldet sich Sharon selbst zu Wort!

Auf Instagram meldete sich die Dreifachmama nun mit einem Lebenszeichen bei ihren Fans. "Ich bin wieder zu Hause und es geht mir großartig!", schreibt sie unter einem Bild. Darauf zu sehen ist ein üppig dekorierter Weihnachtsbaum. Davor posiert ihr niedlicher Husky. Zudem bedankt sich Sharon für all die Liebe, die sie nach den schockierenden Nachrichten erhalten hatte.

"Zum Glück!", kommentiert ihr "The Talk"-Co-Star Amanda Kloots erleichtert. Auch die Fans atmen auf. Eine Followerin schreibt: "Sharon, ich bin so froh, dass du wieder zu Hause bist. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Frohe Weihnachten an dich und deine Familie."

Instagram / sharonosbourne Sharon und Ozzy Osbourne, 2022

Getty Images Sharon Osbourne, Moderatorin

Getty Images Sharon Osbourne im Juli 2017

