Prinz Harry & Herzogin Meghans Doku entthront "Wednesday"!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Enthüllungen interessieren die ganze Welt! Netflix hatte in diesem Jahr einen regelrechten Zuschauer-Boom zu verbuchen. Mit Serien wie "Dahmer", "Manifest" oder The Crown konnte der Streaming-Gigant Millionen von Sehstunden vermelden. Vor wenigen Wochen setzte man jedoch noch einen drauf: Die Serie Wednesday in der Jenna Ortega (20) die gleichnamige Protagonistin verkörpert, brach binnen weniger Tage den Streaming-Rekord. Auf Platz eins der Netflix-Charts ist das Spin-off nun aber erst mal nicht mehr...

Wie nun unter anderem The Wrap berichtete, sollen sich die Sussexes mit "Harry & Meghan" wohl an die Spitze der Netflix-Top-Ten gesetzt haben. Somit hätte die Dokumentation in dieser Woche erstmals den düsteren Serien-Hit "Wednesday" entthront. Netflix hat dazu bisher aber noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht. Die Doku der beiden Eheleute stellte jedoch bereits "The Crown" in den Schatten – bereits am ersten Tag verfolgten 2,4 Millionen Zuschauer die Miniserie. Die Royal-Serie rund um das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) hatten zum Vergleich nur 1,1 Millionen Zuschauer gesehen.

Laut Netflix wurde keine ihrer verfügbaren Dokumentationen so oft angesehen wie die von Harry und Meghan. Allein die ersten drei Episoden konnten binnen kürzester Zeit 81,55 Millionen Sehstunden verzeichnen. Somit erreichte "Harry & Meghan" die höchste Anzahl an Sehstunden aller Dokumentationen in einer Premierenwoche.

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Freedom Gala in New York im November 2021

