"Südafrika ist angesagt": So feiert Motsi Mabuse Weihnachten

Motsi Mabuses (41) Weihnachtsfest wird turbulent! Seit vier Jahren sind die Feiertage für die Let's Dance-Jurorin etwas ganz Besonderes: Im August 2018 durften die ehemalige Profitänzerin und ihr Mann Evgenij Voznyuk ihre gemeinsame Tochter willkommen heißen. Beim ersten Weihnachtsfest mit der Kleinen zeigte sich die TV-Bekanntheit total emotional. Auch in diesem Jahr freut sie sich wieder enorm: Die anstehenden Feiertage verbringt Motsi nach drei Jahren Pause endlich wieder in ihrer Heimat Südafrika!

Im Interview mit RTL machte die 41-Jährige deutlich, wie sehr sie sich auf das Fest freut. "Dieses Jahr ist Südafrika angesagt. Nach drei Mal absagen dieses Jahr mit Freunden und Familie." Dazu steht auch noch traditionelles Essen auf dem Programm. "Sonne, einfach nichts machen. Familienzeit tanken", fasste Motsi ihre Pläne zusammen. Ruhig wird es dabei aber wohl eher nicht. "Es ist absolutes Chaos von morgens bis abends, aber es ist einfach schön", schwärmte die Choreografin.

Die vergangenen Jahre hatte Motsi mit ihrem Mann und ihrer Tochter alleine in Deutschland verbracht. Dass ihr Spross inzwischen alles bewusster wahrnimmt, habe sie sehr bewegt: "Da sind mir die Tränen gekommen, weil es war so, so, so, so süß." Für ihr Kind hat der Publikumsliebling auch einiges aufgefahren. "Ich schmeiße eine richtige Party, weil alles, was ich nicht hatte als Kind, will ich für meine Tochter", erklärte sie.

ActionPress "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im August 2022

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

