Weihnachten steht vor der Tür und für Motsi Mabuse (37) hat sich seit dem letzten Fest der Liebe einiges verändert! In diesem Jahr hat die Let's Dance-Bekanntheit auch Baby-Geschenke einzupacken – im August erblickte das erste Kind der Tänzerin das Licht der Welt. Kurz vor Heiligabend blickt die frischgebackene Mutti auf das Jahr zurück und erinnert sich: In diesem Zustand hatte sie Xmas 2018 verbracht!

In ihrem neuen Upload auf ihrem Instagram-Account hält Motsi einen kuscheligen Mama-Tochter-Moment fest: "Kind eingepackt. Gemütlich angezogen. So etwas von bereit für unsere ersten Feiertage. Letztes Jahr hatte ich um diese Zeit Nasenbluten, Übelkeit und meine Brüste brachten mich um", lacht die Fernsehbekanntheit. Zwölf Monate später hat sie all diese Dinge hinter sich und dafür ihr gemeinsames Töchterchen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk im Arm – und das bringt sie so richtig zum Strahlen!

"Wir sind superaufgeregt und dankbar, dieses Weihnachten zusammen zu verbringen", kommt Motsi fast gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Außerdem macht auch eine weitere Premiere das diesjährige Fest besonders: Wie die 37-Jährige Promiflash verriet, feiert ihre kleine Familie dieses Mal in Deutschland, statt wie sonst über die Feiertage in ihre Heimat Südafrika zu fliegen.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Tänzerin Motsi Mabuse und ihre Tochter

