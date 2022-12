"Temptation Island"-Aleks schrieb Christina Abschiedsbrief

Aleksandar Petrovic (31) versucht weiterhin, sein Verhalten bei Temptation Island V.I.P. zu entschuldigen. Den Treuetest mit seiner Ex-Freundin Christina Dimitriou (30) hat der Influencer nicht bestanden – er ist noch während der Sendung eine Beziehung mit Verführerin Vanessa Nwattu eingegangen und hatte sie geküsst. Beim finalen Lagerfeuer zeigte er sich dann wenig emphatisch gegenüber Christinas verletzten Gefühlen. Doch Aleks hatte seiner Noch-Freundin zuvor einen langen Brief geschrieben!

"Ich hatte vor diesem Lagerfeuer einen Abschiedsbrief verfasst, über sechs Seiten. Diesen Brief habe ich kopieren lassen von der Produktion und habe die aufgefordert, der Christina den Brief zu geben", erzählte der 31-Jährige auf Instagram. Allerdings sei Aleks weder das noch ein Vortragen des Briefs beim Lagerfeuer genehmigt worden: "Dann hätte man vielleicht ein Stück weit Verständnis für die Entscheidung [...] an sich gehabt". Er erwarte zwar nicht, dass man ihn und sein Handeln verstehe – der Brief hätte den Unternehmer jedoch in ein besseres Licht gerückt.

Mithilfe dieses Abschiedsbriefs habe Aleks selbst alles verarbeiten können. "Ich habe mir da wirklich so viel Zeit genommen", berichtete er weiter. Während die anderen Männer in den letzten Tagen Filme geguckt hätten, habe er sich ausführlich mit der Thematik befasst und alles hinterfragt: "Ich würde den am liebsten vorlesen, damit ihr das verstehen könnt. Aber das ist eine sehr private Angelegenheit, die nur Christina und mich betrifft". Nur durch das Schriftstück habe der Realitystar so gefasst in das finale Lagerfeuer gehen können.

