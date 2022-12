"Bereue nicht": "Temptation Island V.I.P."-Aleks äußert sich

Aleksandar Petrovic (31) gibt ein Statement zu seinem Verhalten. Der Reality-TV-Star hat gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt – und ist kläglich gescheitert. Noch vor dem finalen Lagerfeuer fragte er die Verführerin Vanessa Nwattu, ob sie mit ihm eine Beziehung eingehen will. Somit hatte Aleks für kurze Zeit zwei Freundinnen, bevor er schließlich mit Christina Schluss machte. Nun äußerte er sich zu seinem Verhalten.

In seiner Instagram-Story sprach Aleks über die Hintergründe seiner Teilnahme. "Ich war in dieser Beziehung nicht glücklich, seit längerem. Es war für mich eine toxische Beziehung", stellte er klar. Es habe ihn schockiert, dass Christina es bis zum letzten Augenblick nicht wahrhaben wollte. "Sie hatte Hoffnung, dass wir wieder zusammenfinden. Und das habe ich in ihrem Blick in ihren Augen gesehen, dass sie in dem Moment realisiert hat, dass eine Welt zusammenbricht", fügte er hinzu.

Aleks ist aber auch der Meinung, dass das alles notwendig war, damit er sich aus dieser "toxischen Beziehung" lösen konnte. "Ich bereue, wie es passiert ist, aber ich bereue nicht, dass es passiert ist", erklärte er weiter und fügte hinzu: "Ich wäre da sonst nicht mit Vanessa rausgegangen zu dem Zeitpunkt und hätte nicht erkannt, dass Vanessa mich befreit hat."

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic1 Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic, Februar 2021

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou

