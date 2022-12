"The Walking Dead"-Star Tom Payne hat Frau erneut geheiratet

Tom Paynes (39) Liebe zu seiner Frau ist so groß, dass er direkt noch mal 'Ja' gesagt hat. Im vergangenen Jahr überraschte der The Walking Dead-Star seine Fans mit süßen News: Er hat seiner Partnerin Jennifer Akerman vor Weihnachten heimlich das Jawort gegeben. Kurz darauf krönten die beiden ihr Glück mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Harrison Magnus Austin Payne. Doch das schien Tom nicht zu reichen: Er hat seine Partnerin kurzerhand noch mal geheiratet.

Wie People berichtet, sind die beiden erneut vor den Traualtar getreten. Das Paar, das seit 2013 zusammen ist und sich 2018 verlobt hat, gab sich am 12. November das zweite Mal das Eheversprechen. Der romantische Anlass fand in einer Location im Stadtteil Long Island City in New York statt. Viel Freunde und Familie des Paares waren während der Zeremonie anwesend. An diesem besonderen Tag trug Tom einen maßgeschneiderten dunkelgrünen Anzug von Zegna mit Wildlederstiefeln von Balmain, während Jennifer ein Spitzenkleid mit Meerjungfrauen-Passform von Pronovias trug.

Der Schauspieler wollte seine jetzige Ehefrau Jennifer eigentlich bereits im April 2020 heiraten. Doch die COVID-19-Pandemie machte die ursprüngliche Vision zunichte, sodass die beiden im Dezember 2021 vorerst in kleinem Kreis den Bund fürs Leben geschlossen haben.

Anzeige

Getty Images Tom Payne, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Tom Payne und Jennifer Akerman, März 2018

Anzeige

Getty Images Tom Payne, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de