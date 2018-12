US-Schauspieler Tom Payne (35) äußerte sich jetzt zu seinem "The Walking Dead"-Ausstieg! Die Survival-Sendung von AMC handelt von einer Zombieapokalypse. Mittlerweile versuchen mehrere Menschensiedlungen gemeinsam in dieser Welt zu überleben. Neben den umherlaufenden Toten bekämpfen sie dabei auch verfeindete Kolonien. Gleich mehrere Hauptdarsteller verließen den Cast in der neunten Staffel. Im Halbfinale opferten die Serienschöpfer jetzt auch den Charakter Jesus Rovia, der von Tom verkörpert wird: Der war allerdings ohnehin frustriert von seiner "The Walking Dead"-Rolle!

In der Sendung sei die Figur Jesus zunehmend vernachlässigt worden: "Diese Rolle zu spielen, ohne Spaß mit ihr haben zu können, ist schon etwas frustrierend. Es war einfach so viel ungenutztes Potenzial", teilte Tom im Interview mit The Hollywood Reporter mit. Deshalb sei er auch zufrieden über die einvernehmliche Trennung und fühle sich sehr geehrt bei "The Walking Dead" dabei gewesen zu sein: "Ich weiß, dass viele Leute enttäuscht und geschockt sein werden – aber ich bin glücklich!"

ACHTUNG SPOILER!

Seit 2016 verkörperte Tom den smarten Überlebensexperten Jesus. Um sich auf die Serienfigur gut vorzubereiten, hatte der Filmstar extra zwei Jahre vorher angefangen zu trainieren. Seine spektakulären Kampftechniken konnten Jesus jedoch am Ende auch nicht retten: Er stirbt im Beisein seiner Freunde durch einen bösartigen Hinterhalt der verfeindeten "Whisperer"-Gruppe. Trotz seiner Beliebtheit in der gleichnamigen Comicbuchvorlage verlässt nun erneut ein Hauptcharakter die TV-Show "The Walking Dead".

Getty Images Tom Payne bei der "Man Of The Year Party" von der GQ, Los Angeles, 2015

Anzeige

Getty Images Tom Payne bei "Talking Dead Live" für die AMC Premiere von "The Walking Dead", Hollywood, 2016

Anzeige

Getty Images Ross Marquand und Tom Payne auf der AMC Networks 69th Primetime Emmy Awards After-Party, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de