Nach Geburt: Tom Payne und Jennifer strahlen auf Red Carpet!

Tom Payne (41) und Jennifer Åkerman durften am 1. April Zwillinge auf der Welt begrüßen. Etwas mehr als zwei Monate später sind der The Walking Dead-Darsteller und das Model nun zurück auf dem roten Teppich. Gemeinsam besuchen sie die Premiere von "The Bikeriders", einem mit Spannung erwarteten Kriminalfilm mit Tom Hardy (46) und Austin Butler (32). Die Schwedin posiert bei dem Event in einem tief ausgeschnittenen Kleid. Passend zum Film kombiniert sie dazu eine Lederjacke und Boots. Tom könnte in seinem Outfit direkt eine Rolle in dem Biker-Streifen übernehmen: Er trägt Lederstiefel, eine Jeansjacke und eine schwarze Hose.

Die Zwillingsgeburt im Frühjahr kam für das Paar ziemlich plötzlich. "Eine völlig unerwartete und wunderbare Überraschung", erklärten sie gegenüber People. Dennoch hätten sie sich sehr gefreut – allerdings nicht so sehr wie ihr zweijähriger Sohn. Im Interview gab Tom preis: "Harrison ist überglücklich, nicht nur ein, sondern zwei neue Geschwister zu haben. [...] Jennifer und ich haben gescherzt, dass er etwas damit zu tun hat, denn es gibt nichts, was er mehr mag als ein Haus voller Menschen."

Jennifer und Tom gehen bereits seit 2013 gemeinsam durchs Leben. Ihre Hochzeit war eigentlich für April 2020 geplant gewesen, wurde aber wegen der Coronapandemie auf Dezember verschoben. Da sie zu diesem Zeitpunkt trotzdem nur im kleinen Kreis stattfinden konnte, schmissen die Turteltauben zwei Jahre später eine weitere Party. Wie das Magazin berichtete, waren bei dieser Zeremonie in New York viele Freunde und Verwandte des Pärchens anwesend.

Getty Images Tom Payne, Schauspieler

Getty Images Tom Payne und Jennifer Akerman, März 2018

