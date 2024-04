Ganz heimlich: Tom Payne ist Papa von Zwillingen geworden!

Tom Payne (41) und seine Frau Jennifer Åkerman sind wieder still und heimlich Eltern geworden – und das gleich doppelt! Die freudige Botschaft bestätigen der Schauspieler und das Model nun gegenüber People. "Wir sind überglücklich, die Nachricht zu verkünden, dass wir am 1. April Zwillinge in unserer Familie willkommen geheißen haben", schwärmt das Paar und fügt hinzu: "Eine völlig unerwartete und wunderbare Überraschung." Weitere Details zur Geburt wollen die beiden aber wohl vorerst für sich behalten.

Im Januar 2022 durften die Eheleute ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Harrison. Gegenüber dem Newsportal verraten die stolzen Eltern auch, wie dieser auf den Familienzuwachs reagiert habe. "Harrison ist überglücklich, nicht nur ein, sondern zwei neue Geschwister zu haben", macht Tom deutlich und erinnert sich: "Jennifer und ich haben gescherzt, dass er etwas damit zu tun hat, denn es gibt nichts, was er mehr mag als ein Haus voller Menschen."

Tom und seine Jennifer gehen bereits seit elf Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind seither unzertrennlich. Seit Ende 2020 sind der Brite und die Schwedin verheiratet. Eigentlich wollte der The Walking Dead-Star mit seiner Liebsten schon im April desselben Jahres vor den Traualtar treten. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich ihre Hochzeit allerdings im kleinen Kreis auf den Dezember.

Getty Images Tom Payne und Jennifer Akerman, April 2018

Getty Images Tom Payne und Jennifer Akerman, März 2018

