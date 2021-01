Noch vor Weihnachten wagten Tom Payne (38) und seine Jennifer Akerman den nächsten Schritt. Vielen dürfte der Schauspieler aus der Erfolgsserie The Walking Dead bekannt sein. In der Sendung von AMC verkörperte er die Rolle des Überlebensexperten Jesus Rovia. 2019 mussten sich die Fans aber von ihm verabschieden, denn sein Seriencharakter starb. Dafür meldete sich der Brite jetzt mit anderen erfreulichen News bei seiner Community: Tom ist den Bund der Ehe eingegangen.

Auf Instagram verkündete seine Auserwählte Jennifer, dass sie und Tom vor den Traualtar getreten sind – und das einige Tage vor Weihnachten. Das Model postete ein Polaroid-Foto des Hochzeitstags, auf dem das Brautpaar zu sehen ist. "Letzte Nacht haben ich und die Liebe meines Lebens geheiratet", erklärte sie stolz.

Wegen der aktuellen Gesundheitskrise hatte das Pärchen seine Heiratspläne zuvor für eine Weile auf Eis legen müssen – doch sie wollten das Jahr als Ehefrau und Ehemann beenden. Wie glücklich die Schwedin mit ihrem Partner ist, machte sie in der Bildunterschrift deutlich: "Ich liebe dich so sehr und ich freu mich so darauf, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen!"

