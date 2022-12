Achter Todestag: Sänger Udo Jürgens (†80) bleibt unvergessen

Merci, Udo Jürgens (✝80)! Mit "Merci, Chérie" gelang dem Sänger im Jahr 1966 der Durchbruch. Der gebürtige Klagenfurter gewann mit dem Song den Eurovision Song Contest in Luxemburg für Österreich. Das war der Startschuss für eine fulminante Karriere im Musikgeschäft. Heute gilt Udo als kommerziell erfolgreichster Musiker im deutschen Sprachraum. Am 21. Dezember 2014 starb er im Alter von 80 Jahren. Am heutigen Todestag erinnern sich zahlreiche Fans an den Verstorbenen.

Auf Instagram wurde auf Udo Jürgens Account ein Schwarz-Weiß-Foto des Komponisten gepostet. "Udo, du fehlst", hieß es zu dem Bild. Dem Gefühl schlossen sich die Fans des 80-Jährigen an. "Ich werde ihn niemals vergessen. Er trägt mich. Udo, ich vermisse dich so sehr", brachte jemand seine Emotionen zum Ausdruck. "Meinen ewigen Dank für das, was er uns geschenkt hat. Seine Konzerte fehlen uns, aber seine Lieder bleiben uns", meinte ein anderer.

Zu seinen Kindern Jenny (55) und John hatte Udo bis zuletzt ein inniges Verhältnis. Acht Jahre nach seinem Tod spüre Tochter Jenny "Liebe, Dankbarkeit und Traurigkeit", wenn sie an ihren verstorbenen Vater denkt, erzählte sie im Interview mit Bild. "Es bleibt emotional – für immer!", weiß die 55-Jährige.

Anzeige

Getty Images Udo Jürgens 1966

Anzeige

Getty Images Udo Jürgens, Musiker

Anzeige

Getty Images Udo Jürgens mit seiner Tochter Jenny bei einer Filmpremiere in Berlin 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de