Tod ohne Qualen: Udo Jürgens' Tochter Jenny ist sehr dankbar

Jenny Jürgens (55) denkt liebevoll an ihren Vater zurück. Sie wurde als älteste Tochter von Udo Jürgens (✝80) und seiner ersten Ehefrau geboren. Seit dem plötzlichen Tod des Sängers im Jahr 2014 spricht sie immer wieder offen über das Leben ihres Vaters und ihr Verhältnis zu ihm. Nach einem jahrelangen Gerichtsstreit um die Songrechte will Jenny sogar die Songs ihres Vaters neu herausbringen. Jetzt sprach sie über Udos plötzlichen Herztod.

"Eigentlich war es gut so, wie es war. Indem er mitten aus dem Leben und der Arbeit gerissen wurde, blieb es ihm erspart, später in irgendeine Quälerei zu geraten", erklärte Jenny gegenüber Bunte. So habe ihr Vater beispielsweise nicht mit Demenz oder einer anderen schweren Krankheit kämpfen müssen. Udo starb damals nur zehn Tage nach seinem Auftritt in der "Helene Fischer Show" – für seine Tochter ein besonderes Ereignis, dass sie sich immer wieder anschaut. "Das war wahnsinnig schön und emotional", schwärmte sie.

Dennoch habe sich ihr Vater mit seinen letzten Auftritten ihrer Meinung nach etwas zu viel abverlangt. "Er hat sich selbst immer sehr unter Druck gesetzt", verriet Jenny. Auch die TV-Show zu seinem 80. Geburtstag habe Udo selbst gar nicht machen wollen: "Aber er war überzeugt, dass man so eine Sendung von ihm erwarten könnte."

Getty Images Udo Jürgens mit seiner Tochter Jenny, September 2011

Getty Images Udo Jürgens bei seiner TV-Show 2014

Getty Images Udo Jürgens 1966

