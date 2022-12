Albern? "Bares für Rares"-Händler starten Ein-Euro-Wettkampf

Sind die Bares für Rares-Händler etwa knapp bei Kasse? In der Trödelshow feilschen die Geschäftsleute meist um besonders wertvolle oder kuriose Gegenstände – nicht selten im Bereich von über hundert oder gar tausend Euro. Angebotsschritte in kleineren Größenordnungen sind fast gar nicht vorhanden. Das änderte sich nun aber: In der vergangenen Folge gaben die Händler sogar Gebote in Ein-Euro-Schritten ab!

Beate und Hubert Krug aus Vaihingen haben eine sogenannte Höhensonne mit in die Sendung gebracht. Dabei handelt es sich laut Experte Detlev Kümmel um ein elektrisches Gerät aus den 1950er- bis 1960er-Jahren, mit dem man sich dank der integrierten UV-Lampe bräunen kann. Aber auch eine Wärmebehandlung ist möglich. "Es ist alles gut erhalten", stellte der Galerist fest und schätzte den Wert des Objekts auf etwa 50 bis 100 Euro. Daniel Meyer (49) startete im Händlerraum jedoch mit einem ernüchternden Gebot von 20 Euro. Fabian Kahl (31) erhöhte dann auf 30 Euro, bis Christian Vechtel 35 Euro vorschlug. "Ich nehme auch einzelne Euroschritte", betonte die Verkäuferin. Das ließ sich Daniel nicht zweimal sagen: "Das mache ich. Dann nehme ich 36." Elke Velten-Tönnies (69) schmiss noch die 37 Euro in den Raum, bevor Christian 38 Euro bot. Am Ende ließ der Kunsthistoriker noch zwei Euro mehr springen und nahm das Gerät für 40 Euro mit nach Hause.

Bei der Bezahlung von 36, 37 oder 38 Euro hätte es aber wohl auch Probleme gegeben: Denn die Händler haben in der Show gar kein Kleingeld dabei. Deshalb scherzte Christian nach Daniels erstem Gebot gegenüber der Verkäuferin: "Passen Sie auf. Wenn sie Glück haben, rundet er auf 50 auf."

