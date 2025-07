"Bares für Rares"-Händlerin Esther Ollick verabschiedet sich

Esther Ollick (44), bekannt aus der ZDF-Trödelshow Bares für Rares, hat ihren Abschied aus dem Fernsehen verkündet. Die Düsseldorferin, die 2017 als Händlerin zu der beliebten Sendung stieß, möchte sich neuen Projekten abseits des TV widmen. "Seit 2017 war ich regelmäßig im Fernsehen zu sehen: bei 'Bares für Rares', den Händlerstücken, Lieblingsstücken, im ZDF-Fernsehgarten und zuletzt bei den VOX-Dekoprofis", erklärte sie in einem Instagram-Beitrag. In den vergangenen Monaten habe sie sich jedoch intensiv mit der Frage beschäftigt, was genau sie arbeiten, wie sie leben und sich weiterentwickeln möchte.

Die Antwort auf diese Fragen fand sie in ihren eigenen Projekten. "Ich habe meine handwerklichen Workshops und mein Bildungsangebot ausgebaut, neue Ideen entwickelt, [...] den Spaß an Fotoshootings wiederentdeckt und persönliche Meilensteine erreicht, die mir viel bedeuten", gab die TV-Bekanntheit preis. Auch räumlich hat sie sich verändert. Die Vintage-Expertin ist mit ihrer Werkstatt an ihren Geburtsort nach Düsseldorf gezogen. Ihr allgemeines Ziel ist es, bewusster und nachhaltiger zu arbeiten und diese Werte weiterzugeben.

"Bares für Rares", die Trödelshow mit Horst Lichter (63), begeistert seit Jahren Millionen von Zuschauern, indem sie authentische Einblicke in das Handeln und Feilschen bietet. Die Händler agieren mit vollem finanziellen Risiko, und private Verkäufer bringen ihre individuellen Schätze ins Studio. Für Esther war die Teilnahme an der Sendung eine prägende Zeit, doch sie entschied sich für einen neuen Weg abseits der Kameras. Mit ihrer Werkstatt und ihren Workshops bleibt sie ihrer Leidenschaft für Vintage und Handwerk treu und erschafft sich gleichzeitig einen kreativen Raum für Begegnungen.

Instagram / esther_moebelaktivistin Esther Ollick, "Bares für Rares"-Star

Instagram / esther_moebelaktivistin Esther Ollick, Vintage-Expertin

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

