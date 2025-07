Das ist die neue "Bares für Rares"-Händlerin Liza Kielon

In der beliebten Trödelshow Bares für Rares im ZDF gibt es seit Kurzem ein neues Gesicht: Liza Kielon feierte ihre Premiere am 11. Juni. Die Antiquitätenhändlerin aus Ostwestfalen zeigte gleich in ihrer ersten Folge, dass sie Verhandlungsgeschick besitzt. In der ersten Gebotsrunde setzte sie sich mit 150 Euro gegen ihre Mitbewerber durch und erstand einen Kinderfriseurstuhl aus den 1940er-Jahren. "Den nehme ich selber. Der kommt bei uns an den Esstisch", erklärte sie dazu mit Begeisterung. Die Antiquitätenhändlerin aus Lage (Nordrhein-Westfalen) zeigte sich begeistert von ihrer Premiere und lobte ihre neuen Kolleginnen und Kollegen im Händlerraum, darunter Walter Lehnertz (58) und Wolfgang Pauritsch (53).

Die 1994 geborene Händlerin bringt eine abwechslungsreiche berufliche Laufbahn mit. Nach einer Ausbildung zur Immobilienkauffrau entwickelte sie ein Faible für Antiquitäten, das sie über den Betrieb ihrer Schwiegereltern entdeckte. Heute ist sie selbstständig und spezialisiert auf Schmuck, Raritäten und Objekte mit Geschichte. Nebenbei verfolgt sie eine zweite Leidenschaft: das Tätowieren. In Schieder-Schwalenberg betreibt sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Janina Chehab ein Tattoo- und Piercingstudio, in dem sie filigrane Fineline-Tattoos entwirft, berichtet die Fuldaer Zeitung. Privat ist die Mutter eines kleinen Kindes auch ein großer Fan von Oldtimern, die sie oft mit ihrem Vater bewundert.

Mit ihrem frischen Charme bereichert Liza Kielon die ohnehin beliebte Trödelshow, die eine treue Zuschauerbasis hat. "Bares für Rares" zählt weiterhin zu den Quotenmagneten des ZDF. Moderator Horst Lichter (63), der nicht nur für seine markante Erscheinung, sondern auch für seinen Humor geschätzt wird, bleibt das Herzstück des Formats. Horst selbst findet für Liza nur gute Worte: "Ich bin begeistert." Es bleibt spannend zu sehen, welche Schätze Liza in Zukunft ersteigern wird und wie sie sich in ihrem neuen Umfeld weiterentwickelt.

ZDF Liza Kielon, "Bares für Rares"-Händlerin

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

