Es wird ein...? Alessia Herren verrät das Baby-Geschlecht!

Auf was dürfen sich Alessia Herren (20) und ihr Partner freuen? Die Tochter von Willi Herren (✝45) machte im Oktober überglücklich bekannt, dass sie zum ersten Mal ein Kind erwartet. Woche für Woche können die Fans ihren Babybauch bei The Real Life - #nofilter wachsen sehen. Auch das Geschlecht ihres kleinen Wunders weiß die Reality-TV-Bekanntheit schon. Nun verriet Alessia endlich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt!

In der neuesten Folge von "The Real Life" wurde die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin von ihrer Clique zu einer Babyparty eingeladen. Während sie selbst das Geschlecht schon erfahren hat, wähnten sich ihre Freunde um Vanessa Mariposa (30) und Cosimo Citiolo (40) noch in Unwissenheit. Als Alessia dann aber einen großen Luftballon platzen ließ, verkündete sie damit das Geschlecht des Kindes: Aus dem Ballon fiel rosafarbenes Konfetti – es wird also ein Mädchen!

Ihre Freunde waren ganz aus dem Häuschen, als sie die tolle Neuigkeit erfuhren. Alle fielen der Influencerin um den Hals. "Es wird einfach ein Mädchen! Das ist so krass, weil jeder dachte, es wird ein Junge. Das ist so unglaublich, aber wir freuen uns sehr", schwärmte Alessia daraufhin total glücklich.

