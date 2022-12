Ist Vanessa echt schwanger? Aleks Petrovic spricht Klartext

Erwarten Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (31) etwa ein Kind? Bei Temptation Island V.I.P. stellten der ehemalige Love Island-Star und seine Partnerin Christina Dimitriou (30) ihre Beziehung auf die Probe und scheiterten kläglich – zumindest Aleks. Er konnte Verführerin Vanessa nicht widerstehen und verliebte sich in die Beauty. Beim Dreamdate fragte Aleks Vanessa sogar, ob sie seine Freundin sein will – was sie bejahte. Ob die beiden noch zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Doch jetzt macht ein krasses Gerücht die Runde: Vanessa soll schwanger sein.

Christinas Ex Salvatore Vassallo behauptete jetzt nämlich in einem Twitch-Livestream, dass die Verführerin ein Kind von Aleks erwarten soll. "Ich habe selber enge Kontakte und mir wurde das auf jeden Fall zugesagt, dass sie schwanger ist, dass Leben in die Welt kommt", verriet er. Aleks reagierte bereits auf die Behauptung: "Leute, das ist so krass, was es für Gerüchte auf der Welt gibt. Heftig, wie kreativ die Leute sind, wie viel Zeit die haben, sich so was auszudenken. Unglaublich, ich bin sehr erstaunt, ich hab schon diverse Gerüchte gehört, aber das sprengt den Rahmen", reagierte er in seiner Instagram-Story auf eine Frage nach Vanessas Schwangerschaft.

Aleks hat durch die Ausstrahlung bereits einen heftigen Shitstorm kassieren müssen. Im Netz schrieben User Kommentare wie: "Der braucht einen guten Therapeuten für sein menschenverachtendes Verhalten." Außerdem wurde eine Petition ins Leben gerufen, mit der verhindert werden soll, dass der Reality-TV-Star jemals wieder im Fernsehen auftritt.

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de