Wegen "Temptation Island V.I.P.": Aleks bekommt Shitstorm

Jetzt bekommt Aleksandar Petrovic (31) heftige Kommentare. Montag Nacht wurde die letzte Lagerfeuerfolge der neuen Staffel Temptation Island V.I.P ausgestrahlt. Schon in den vergangenen Folgen zeigte sich, dass Aleks sich in seine Verführerin Vanessa Nwattu verliebte und dabei offensichtlich nicht an die Gefühle seiner Noch-Freundin Christina Dimitriou (30) dachte. Beim Dream-Date gab es dann einen ersten Kuss zwischen dem 31-Jährigen und Vanessa. Er entschuldigte sich für sein Verhalten – und bekommt trotzdem einen heftigen Shitstorm ab.

"Der braucht einen guten Therapeuten für sein menschenverachtendes Verhalten", lautete ein wütender Kommentar unter einem Beitrag auf dem Promiflash-Instagram-Account zu dem Thema. Ein anderer Follower äußerte ebenfalls seine Meinung zu Aleks: "Hat er im Statement auch etwas dazu gesagt, ob er sein Rückgrat schon wiedergefunden hat? Ach, verzeiht, der Zug ist ja abgefahren." Unter einem anderen Beitrag zum Verhalten des Reality-TV-Stars hofft ein User darauf, dass Karma bei ihm zurückschlägt: "Er hat auf jeden Fall den Vogel abgeschossen. Ich hoffe, mit ihm wird das Gleiche gemacht."

Inzwischen wurde gegen Aleks auch eine Petition gestartet. Hiermit soll verhindert werden, dass dem gebürtigen Mühlheimer weiterhin eine Plattform im TV geboten wird. Zu den Gründen zählen beispielsweise, dass sein Verhalten gegenüber seiner jetzigen Ex-Partnerin Christina seelischer Missbrauch sei – auch schon bei #CoupleChallenge, wo sie ebenfalls zusammen zu sehen waren. Er solle daher von allen Fernsehformaten ausgeschlossen werden.

Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Aleksandar Petrovic im Dezember 2022

