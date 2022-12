Sorge in London: Unbekannter legt Feuer am Buckingham Palace

Es ist ein beunruhigender Moment für Royal-Fans auf der ganzen Welt! Der Buckingham Palace steht wie kaum ein zweites Gebäude für die britische Monarchie. Im Herzen von London stellt der Palast einen der Hauptsitze von König Charles III. (74) dar. Zu formalen Anlässen und Gala-Events empfängt das Staatsoberhaupt hier regelmäßig Gäste aus aller Welt. Jetzt legte ein Unbekannter ein Feuer direkt vor den Toren des Palastes!

Wie die britische Zeitung The Sun nun berichtete, habe sich der Vorfall am späten Dienstagabend zugetragen. "Kurz nach 22 Uhr wurde ein 30-Jähriger verhaftet, weil er unter Verdacht steht, dem Buckingham Palace Schaden zugefügt zu haben, nachdem ein kleines Feuer am Gebäude beobachtet worden war", hieß es in einer Polizeimitteilung. Die Hintergründe der Tat seien bislang nicht geklärt, berichtete der Sprecher weiter.

Für den Palast und die königliche Familie bestehe allerdings keine Gefahr mehr. "Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und das Feuer gelöscht", teilte die Polizei der britischen Hauptstadt mit. Weitere Details wurden jedoch nicht preisgegeben.

Getty Images König Charles und der italienische Botschafter Inigo Lambertini im Dezember 2022

Getty Images Der Buckingham-Palast im September 2022

Getty Images König Charles III. und Premierministerin Liz Truss begrüßen sich, Oktober 2022

