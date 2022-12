Glamourös! Prinzessin Kate & Co. strahlen bei royalem Event

Die Royals strahlen um die Wette! Erst in der vergangenen Woche gingen Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) auf ihre erste Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96), um an der Verleihung des Earthshot-Preises teilzunehmen. Jetzt stand bereits der nächste royale Termin an: Am Dienstag begrüßten William und Kate gemeinsam mit König Charles III. (74) und dessen Frau Camilla (75) wichtige Diplomaten – gewohnt stilvoll!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, gaben die Royals im Buckingham Palace ein formelles Abendessen. Zu einem Diadem und Diamantohrringen, die zu Lebzeiten der Queen gehörten, trug die Prinzessin ein glamouröses rotes Abendkleid. Aber auch die Königsgemahlin trug Schmuck der verstorbenen Monarchin zu einem schwarzen Kleid von Anne Valentine. Charles und sein älterer Sohn trugen hingegen während des royalen Empfangs einen klassischen Anzug.

Zur gleichen Zeit nahmen Williams Bruder Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) den Ripple-of-Hope-Award in New York entgegen: "Sie gingen zur ältesten Institution des Vereinigten Königreichs und sagten, dass es innerhalb dieser Institution keinen strukturellen Rassismus geben dürfe", erklärte Kerry Kennedy, die Präsidentin der Menschenrechtsorganisation, vorab gegenüber Telegraph.

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla im Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf der "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala"

