Weihnachtlich! So feiert Billie Eilish ihren 21. Geburtstag

Billie Eilish (21) hat sich ein ganz besonderes Motto überlegt! Bereits in jungen Jahren legte die Sängerin eine Mega-Karriere hin: Mithilfe ihres älteren Bruders Finneas O'Connell schaffte sie mit dem Song "Ocean Eyes" den internationalen Durchbruch. Seitdem ist Billie nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Jetzt hatte sie allerdings einen anderen Grund zum Feiern: Billie zelebrierte am vergangenen Wochenende ihren Geburtstag – im weihnachtlichen Stil!

Die Sängerin veranstaltete für sich selbst und viele ihrer Freunde und Familienmitglieder eine riesige Geburtstagsparty, wie die Posts auf den Instagram-Accounts ihrer Gäste zeigen: Passend zum Motto genoss die 21-Jährige den Abend in einem roten Samtkleid, das stark an das kultige Weihnachtsoutfit aus dem Film "Mean Girls erinnert. Neben Justin Bieber (28), seiner Frau Hailey (26) und Avril Lavigne (38) feierten auch das Model Eve Safdie und Lydia Night mit der "Happier Than Ever"-Interpretin.

Billie selbst postete anlässlich ihres Ehrentags ein lustiges Kinderfoto von sich. Mit "Ich hoffe, du hattest ein schönen Tag. [...] Ich bin so stolz auf dich", "Happy Birthday, Billie! Ich liebe dich, du bist mein Lieblingskünstler" oder "Alles Gute, meine Liebe! Ich wünsche dir ein Jahr voller Glück", gratulierten die Fans unter dem Post ihrem Superstar zum Geburtstag.

Instagram / only_omenihu Billie Eilish, Sängerin

Instagram / lydianight Billie Eilish und Lydia Night im Dezember 2022

Instagram / billieeilish Billie Eilish als kleines Mädchen

