WM verkraftet: Kevin Trapp gönnt sich Urlaub in der Karibik!

Wieder aufstehen und erst mal Urlaub machen! Für Kevin Trapp (32) ging es Ende November für die Fußball-WM nach Katar. Doch die DFB-Elf um den Hottie enttäuschte auf ganzer Linie – bereits nach der Gruppenphase war Schluss für die Jungs von Nationaltrainer Hansi Flick (57). Nun ist der Wettkampf vorbei, Argentinien ist Weltmeister und die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Diese verbringt Kevin in der Sonne!

Via Instagram teilte der Torhüter von Eintracht Frankfurt nun ein Selfie samt atemberaubendem Hintergrund mit seiner Community. Mit Sonnenbrille und in Badehose macht es sich Kevin am Strand von St. Barths gemütlich. Das kristallklare Meer im Hintergrund lädt zu einer Plansch-Einheit ein. Seine Verlobte Izabel Goulart (38) ist auf seinen Bildern zwar nicht zu sehen, doch das Model ist selbstredend mit von der Partie. Auch sie sendete bereits sonnige Festtagsgrüße.

Im Jahr 2018 hatte Kevin seiner Partnerin auf Capri einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Den Schritt vor den Traualtar haben die beiden aber noch nicht gewagt. "Er hat bald die Weltmeisterschaft und bei mir steht ein sehr besonderes Projekt an – also lassen wir uns nun Zeit", hatte die 37-Jährige im Juli gegenüber Bild erklärt.

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart, Model

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart, 2017

Getty Images Izabel Goulart und Kevin Trapp im April 2022 in Barcelona

