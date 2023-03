Wird Manuel Neuer etwa von Kevin Trapp im DFB-Tor ersetzt?

Wird Kevin Trapp (32) die neue Nummer eins? Deutschland schied bei der WM schon sehr früh aus. Kurz darauf verletzte sich Stammtorwart Manuel Neuer (36) schwer bei einem Ski-Unfall. Der Torhüter brach sich den Unterschenkel. Zudem verlor er wohl viel Blut – seine offene Wunde konnte angeblich nur von seinem Ski-Schuh zusammengehalten werden. Die Saison war für Manuel somit frühzeitig beendet – und sein Platz im DFB-Tor vorerst unbesetzt. Wird Kevin Trapp nun der letzte Mann im deutschen Team?

Bei Bild am Sonntag stellte Kevin klar: "Ich bin jemand, der die Leistung anderer honorieren kann, und Marc-André ter Stegen (30) spielt auch eine sehr gute Saison. Der Bundestrainer hat gesagt, dass er in diesem Jahr sowohl ihm als auch mir die Chance geben möchte, uns zu zeigen. Von daher gehe ich davon aus, dass ich meine Chance bekommen werde. Und wenn sie da ist, will ich sie nutzen." Immerhin komme man nicht alleine vom Reden ins Tor der Nationalmannschaft, sondern einzig durch Leistung. "Ich will Leistung zeigen, mich damit bei Hansi Flick (58) empfehlen und ihm die Entscheidung so schwer wie möglich machen", erklärte Kevin weiter.

Manuel schoss kürzlich gegen seinen Verein. Daraufhin wurde auch an seinem Platz in der Nationalelf gezweifelt. Hat der Keeper überhaupt noch eine Zukunft im deutschen Team? "Ja natürlich, er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft", stellt Sportdirektor Rudi Völler (62) klar. Er sei optimistisch, dass der Streit wieder geschlichtet werden könne. Wann Manuel wieder fit ist, steht allerdings noch nicht fest.

Getty Images Kevin Trapp, Fußballstar

Getty Images Manuel Neuer und Kevin Trapp, Mai 2022

Getty Images Rudi Völler, Sportdirektor des DFB

