Zico Banach und Pia Tillmann sind in Köln zusammengezogen!

Zico Banach (31) und Pia Tillmann (34) wagen den nächsten Schritt! Anfang Juni hatten die beiden Köln 50667-Kollegen ihre Liebe nach einigen Gerüchten öffentlich gemacht. Daraufhin teilten sie im Netz ihr erstes Pärchenfoto und brachten die Herzen ihrer Fans damit zum Schmelzen. Im November hatte sich die Schauspielerin einer OP unterziehen müssen – ihr Partner kümmerte sich danach rührend um sie. Das kann er fortan immer, denn Pia und Zico wohnen nun zusammen!

Via Instagram machte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer den Zusammenzug nun ganz offiziell. "Ich habe jetzt Feierabend und hatte gerade die Schlüsselübergabe. Es ist offiziell. Pia hat mich jetzt dauerhaft an der Backe", erklärte der 31-Jährige in seiner Story. Zico ist bei seiner Liebsten mit eingezogen und sei deswegen total happy.

Wie die beiden die Weihnachtsfeiertage verbringen, verrieten sie bisher noch nicht. Dafür gönnten sich Zico und Pia aber vor wenigen Tagen eine kleine Auszeit in Südtirol. Nach einem Spa-Tag konnten die Turteltauben die verschneiten Alpen bestaunen und kamen so richtig in Weihnachtsstimmung.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Instagram / zicoriccardo Zico Banach im Dezember 2022

