Im Staat Georgia: 21 Savage bekommt seinen eigenen Feiertag!

21 Savage (30) wird auf ganz besondere Art und Weise geehrt. Der britische Rapper ist vielen durch seine Hits wie "Red Opps" oder "Skrrt Skrrt" bekannt. Zuletzt machte der in Atlanta lebende Musiker jedoch vor allem wegen seiner Konflikte mit dem Gesetz internationale Schlagzeilen. Neben illegalem Besitz von Drogen und Waffen soll der Rapper zuletzt ein Cover der Vogue für sein Album geklaut haben. Dem US-Bundesstaat Georgia machen diese Anschuldigungen offenbar nichts aus: 21 Savage erhielt hier nämlich seinen eigenen Feiertag!

Wie TMZ berichtet, wurde dem Musiker bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung am Mittwoch eine besondere Ehre zuteil: Der 21. Dezember wurde in einer feierlichen Zeremonie offiziell zum "21 Savage Tag" erklärt. Diese Vereinbarung gilt jedoch nur für den US-Bundesstaat Georgia, in dem der 30-Jährige zu Hause ist.

Der Grund für 21 Savages neuen Feiertag ist folgender: Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, wie er bürgerlich heißt, habe mit der Arbeit in seiner Gemeinde dazu beigetragen, vielen jungen Leuten ein Bewusstsein für finanzielle Bildung zu schaffen. So soll er durch seine Bemühungen viele Jugendliche dazu ermutigt haben, Bankkonten zu eröffnen und fürs College zu sparen.

21 Savage, US-amerikanischer Rapper

21 Savage bei einem Auftritt im Oktober 2019

21 Savage, Rapper

