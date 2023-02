Nach Vogue-Anklage: 21 Savage und Drake legen den Fall bei

21 Savage (30) und Drake (36) stecken nicht länger in einem Rechtsstreit! Im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die beiden Musiker eine Menge Ärger am Hals haben! Gemeinsam brachten sie das Album "Her Loss" raus – doch das Cover ihrer neuen Platte sollte ihnen zum Verhängnis werden: Die Aufnahme sei angeblich eine direkte Nachahmung der Vogue. Das Medienunternehmen Condé Nast, welches das Modemagazin vertritt, forderte daraufhin fast vier Millionen Euro Schadensersatz. Jetzt konnten 21 Savage und Drake aber den Fall beilegen!

Das will jetzt TMZ erfahren haben: Laut einer Quelle haben sich 21 Savage und Drake außergerichtlich geeinigt und zugestimmt, dem Herausgeber der Vogue Schadensersatz zu zahlen. Mit dieser Einigung scheint es, als ob der Rechtsstreit zwischen Vogue, 21 Savage und Drake offiziell beendet ist. Allerdings ist nicht bekannt, welche Summe die beiden Rapper zahlen müssen.

Nachdem veröffentlicht wurde, dass der 30-Jährige und sein Musikerkollege mit der Aufnahme eine "weit verbreitete Werbekampagne" ins Leben gerufen haben, die vollständig auf der Marke Vogue beruhe, hüllten sich 21 Savage und Drake in Schweigen. Aber auch bis heute äußerten sich die beiden nicht zu dem Vorfall.

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images 21 Savage, Rapper

Getty Images Drake, Rapper

