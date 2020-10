Der Rapper 21 Savage (28) gibt sich geheimnisvoll, was seinen aktuellen Familienstand betrifft! Schon Anfang 2018 haben sich der Grammy-Gewinner und seine Ex Amber Rose (37) getrennt. Allzu lange kann die Romanze allerdings nicht bestanden haben – erste Gerüchte über ihre Beziehung kamen rund ein halbes Jahr vor der Trennung an die Öffentlichkeit. Da scheint es wenig verwunderlich, dass der "Runnin"-Interpret schon lange über die Liebelei hinweg ist. Nun scheint er mit seiner neuen Freundin aber schon ganz heimlich den nächsten Beziehungsschritt gewagt zu haben: In einem Interview deutete 21 Savage an, ein verheirateter Mann zu sein!

Im Podcast "Big Facts" mit DJ Scream sprach der gebürtige Brite über sein neues Album "Savage Mode 2". Im Interview ging es auch um seine Verflossene Amber, ob er sie noch vermisse und ob sich auf der neuen Platte auch ein Track findet, der ihr gewidmet ist. "Ob ich sie vermisse? Oh Gott, nein! Ich habe keine Songs über sie geschrieben. Sie ist in einer neuen Beziehung. Und ich bin auch glücklich verliebt. Ich habe eine Familie, mir geht's gut", lautete die Antwort von Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, wie 21 Savage mit bürgerlichem Namen heißt.

Noch hat der Sprechgesangskünstler nicht offenbart, mit wem genau er momentan so glücklich ist. Einen Hammer haute er allerdings im Gespräch noch raus: "Ich will darüber nicht im Einzelnen reden. Aber ich bin glücklich verliebt. Ich bin verheiratet. Ich bin glücklich." Auch seine Ex deutete erst vor Kurzem etwas Ähnliches über ihre aktuelle Beziehung an. Ihrem Partner Alexander Edwards widmete sie einen Instagram-Post, zu dem sie schrieb: "Danke, dass du uns so sehr liebst und ein großartiger Vater und Ehemann bist."

Bennett Raglin/Getty Images for Harper's BAZAAR Amber Rose und 21 Savage im September 2017

Getty Images 21 Savage im Januar 2020

Getty Images 21 Savage bei einem Auftritt im Oktober 2019

