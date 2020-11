21 Savage (28) muss einen schweren Verlust verkraften. Der Rapper lebt bereits seit seiner Kindheit in den USA. Ursprünglich kommt der "No Heart"-Interpret allerdings aus Großbritannien. Dort leben noch viele seiner Verwandten, unter anderem auch sein Halbbruder Terrell Davis. Der 27-Jährige versuchte, seinem älteren Bruder nachzueifern und startete unter dem Künstlernamen TM1way seine eigene Rap-Karriere. Jetzt wurde Terrell in einem Streit erstochen.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail erklärte, besuchte Terrell seine Großmutter im Süden Londons. Als er für seine Oma einkaufen gehen wollte, traf er offenbar auf einen alten Freund. Die beiden Männer sollen in Streit geraten sein und der andere zückte angeblich ein Messer und stach auf Terrell ein. "Es kam aus dem Nichts", meinte die Quelle. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, sei der Nachwuchsrapper bereits tot gewesen. Ein Tatverdächtiger wurde bislang noch nicht festgenommen.

Die Familie des Verstorbenen versammelte sich in den vergangenen Stunden bei Terrells Großmutter, um gemeinsam zu trauern. Ob Savage bereits über den tragischen Vorfall informiert wurde, ist nicht bekannt. Die beiden Brüder sollen regelmäßig telefoniert und Textnachrichten geschrieben haben.

Anzeige

Instagram / tm1way Terrell Davis, 21 Savages Halbbruder

Anzeige

Getty Images 21 Savage bei einem Auftritt im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images 21 Savage, britischer Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de