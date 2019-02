21 Savage (26) meldet sich wegen seiner drohenden Abschiebung zu Wort! Der Rapper aus Atlanta war Anfang Februar verhaftet worden, weil er eigentlich britischer Staatsbürger ist und sein Visum vor 13 Jahren ausgelaufen sein soll. Tagelang saß er im Untersuchungsgefängnis und verpasste seinen Auftritt bei den Grammy Awards, wo er für zwei Preise nominiert war. Nun stellt 21 Savage klar: Er hat Angst vor einer Abschiebung – aber sieht der Zukunft trotzdem gelassen entgegen.

Der Musiker gab in der TV-Sendung Good Morning America ein Interview – nur einen Tag nach seiner Freilassung auf Bewährung durch die Einwanderungsbehörde. Auf die Frage, ob er befürchte, die USA verlassen zu müssen, hatte der Ex von Amber Rose (35) eine klare Antwort: "Ja!" Andererseits habe er in seinem Leben schon so viel durchgemacht und habe gelernt, auch die schwierigen Phasen zu schätzen. "Denn sie bauen mich immer auf und heben mich im Leben auf eine neue Stufe", sagte der "A Lot"-Interpret.

21 Savage war nach eigener Darstellung als Siebenjähriger von Großbritannien nach Atlanta gekommen. "Ich kenne nichts anderes", erklärte der heute 26-Jährige. Als Kind und Jugendlicher habe er schlicht nicht gewusst, was ein Visum überhaupt sei. Seine Verhaftung hatte unter Fans und prominenten Unterstützern für eine Welle der Hilfsbereitschaft gesorgt. Hunderttausende forderten per Online-Petition den Verbleib von 21 Savage in den USA. Rapper Jay-Z (49) soll ihm sogar ein Team aus Star-Anwälten zur Seite gestellt haben.

Getty Images 21 Savage in Manhattan

Getty Images 21 Savage, britischer Rapper

Getty Images Jay-Z auf einem Event in New York

