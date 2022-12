Nach Masken-Eklat: Erstes Lebenszeichen von Fynn Kliemann

Endlich können seine Fans wieder seine Stimme hören. Im Mai deckte Jan Böhmermann (41) in seiner Satiresendung "ZDF Magazin Royale" auf, dass Fynn Kliemann (34) bei seinem Verkauf von medizinischen Masken gelogen haben soll und aus der weltweiten Gesundheitskrise ein Geschäft gemacht haben soll. Der YouTuber wehrte sich vehement dagegen, dennoch musste er einen krassen Shitstorm einstecken. Seit dem Sommer hat sich der Influencer komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun gab es das erste Lebenszeichen von Fynn im Netz.

Sein Freund und Kollege Olli Schulz (49) hat ihm nämlich im Rahmen seines Adventskalenders auf Spotify eine Plattform geboten: Dort liest Fynn eine niedliche Weihnachtsgeschichte vor. "Er ist Musiker, Erfinder und ein Hansdampf in allen Gassen. Und ein Freund. Sein Name ist Fynn Kliemann", kündigt Olli vorweg an, bevor Fynn mit seiner Geschichte beginnt. Das ist das erste Mal seit Anfang Juni, dass die Fans etwas von dem MTV EMA-Gewinner hören.

Zu dem Eklat oder Ähnlichem sagt Fynn in der Audio-Aufnahme allerdings nichts. Zum Schluss wünscht er den Zuhörern jedoch schöne Festtage – und fügt hinzu: "Möge es besser sein als das restliche Jahr. Frohe Weihnachten!"

Fynn Kliemann, Influencer

Olli Schulz, Sänger und Podcaster

Fynn Kliemann, Oktober 2020

