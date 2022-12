Tory Lanez sagt im Prozess mit Megan Thee Stallion nicht aus

Tory Lanez verweigert seine Aussage. Der Rapper soll im Sommer 2020 auf Megan Thee Stallion geschossen haben. Aktuell findet der Prozess rund um den Fall statt. Eine ehemalige Freundin der "Thot Shit"-Interpretin schilderte in einer Aufnahme einer früheren Aussage, dass sie die Schüsse nur gehört habe. Als sie sich jedoch umdrehte, habe sie Tory mit einer Waffe in der Hand im Auto gesehen. Nun wäre eigentlich Torys Aussage dran gewesen – doch der Rapper verweigert sie.

Während eines Gerichtstermins am Mittwoch gab der 30-Jährige bekannt, dass er nicht zu seiner Verteidigung aussagen wird. "Ich werde nicht aussagen", sagte Tory dem Richter David V. Herriford, wie Billboard berichtet. Außerdem wurde bekannt, dass Jaquan Smith – Torys Fahrer, der in der Nacht, in der Megan angeschossen wurde, anwesend war – ebenfalls nicht aussagen wird. Somit steht das Ende der einwöchigen Zeugenaussagen bevor und bereitet die Bühne für die Geschworenen, um mit der Urteilsfindung zu beginnen.

Dem mutmaßlichen Opfer Megan macht der Prozess ziemlich zu schaffen. Als die Musikerin Mitte Dezember in den Zeugenstand trat, sagte sie in ihrer emotionalen Ansprache: "Ich wünschte, dass er mich einfach umgebracht hätte, wenn ich gewusst hätte, was ich hier durchmachen muss."

Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Anzeige

Getty Images Tory Lanez, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de