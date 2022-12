20 Jahre her: Verona Pooth will Frieden mit Alice Schwarzer

Verona Pooth (54) möchte sich versöhnen! Vor etwa 20 Jahren lieferten sich die TV-Bekanntheit und die Journalistin Alice Schwarzer (80) einen heftigen TV-Streit in der Show von Johannes B. Kerner (58): Die Publizistin bezeichnete Verona als "einzige Ohrfeige für uns Frauen", woraufhin die Situation eskalierte. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden Frauen fand scheinbar nie statt. Dennoch bat Verona die Feministin jetzt in ihre neue Talkshow " More than Talking" – scheinbar will sie nach 20 Jahren das Kriegsbeil begraben!

Das behauptete die Moderatorin zumindest: "Ich würde mich freuen, wenn wir uns nach all den Jahren die Hand reichen könnten", erklärte Verona in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Einen weiteren Streit möchte die 54-Jährige vermeiden: "Ich würde mit ihr über das Leben sprechen, über ihre Karriere und vielleicht auch noch einmal auf unseren Zusammenstoß im ZDF bei Herrn Kerner zurückblicken. Aber nicht mit Gongschlag wie bei einem Boxkampf – nach dem Motto ab in die zweite Runde."

Stattdessen möchte sich die Frau von Franjo Pooth (53) auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrieren – immerhin sei nach dem TV-Eklat "viel Zeit vergangen": "Irgendwo stehen wir ja doch für die gleiche Sache ein. Wir sind beide Frauen, die erfolgreich ihren Weg gehen, die in vielen Dingen Vorreiter waren und für die Unabhängigkeit ein großes Thema ist."

Wiese/face to face / Action Press Verona Pooth und Alice Schwarzer in der "Johannes B. Kerner Show"

Getty Images Alice Schwarzer, Journalistin

Getty Images Verona Pooth bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2021

