Kris Jenner gibt Tipps für ein fröhliches Weihnachtsfest!

Kris Jenner (67) freut sich auf das Fest der Liebe! Der Kardashian-Jenner-Clan ist bekannt für seine großen Familienfeiern. Jedes Jahr zu Weihnachten organisieren die Keeping up with the Kardashians-Stars eine riesige Party. Vor allem Familienoberhaupt Kris ist in der Organisation solcher Anlässe sehr erfahren. In einem Interview sprach die 67-Jährige über die diesjährige Party und gab einige Tipps, um das Fest für die Familie amüsanter zu gestalten.

Im Gespräch mit der amerikanischen InStyle verriet Kris einige Details zur Planung der sehr bekannten Weihnachtsfeier im Hause Kardashian-Jenner. "Die Planung eines Festes ist nie einfach. Bevor ich irgendetwas tue, setze ich mich immer erst einmal hin und überlege mir, was das Thema ist, welche Kleiderordnung wir wollen und wie ich es für meine Kinder und Enkelkinder lustig machen kann", erzählte sie im Interview. Sie betonte außerdem, dass man mit diesen einfachen Schritten sicher eine spektakuläre Weihnachtsfeier haben würde.

Die Weihnachtsfeiertage sind eigener Aussage zufolge Kris' Lieblingszeit im Jahr. Sie liebe es, mit ihrer Familie besondere Momente zu schaffen. "Bei all unseren vollen Terminkalendern ist es schön, Zeit zu finden und sie gemeinsam als Familie zu verbringen," erzählte der The Kardashians-Star im Interview.

Getty Images Kris Jenner bei der Met-Gala im September 2022

Instagram/krisjenner Kris Jenner, Juni 2020

Getty Images Kris Jenner im Mai 2022

