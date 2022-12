"Nicht stark genug": Maren Wolf kämpft sehr mit ihrer Psyche

Maren Wolf (30) macht gerade eine schwere Zeit durch. 2019 sprach die YouTuberin erstmals offen über ihre mentale Gesundheit. So erzählte die Influencerin damals, dass sie unter Depressionen, Panikattacken und auch Hypochondrie leidet. Vor allem die Hypochondrie machte der Web-Bekanntheit in den vergangenen Wochen sehr zu schaffen. Immer wieder berichtet sie im Netz von ihrem Leiden. Nun meldete sich Maren mit einem weiteren Update zu ihrer Gesundheit.

"Ich bin einfach so müde... müde von diesen Gedanken und diesem Gefühl. Ich will sagen, mir geht es gut und es auch wirklich fühlen", teilte die 30-Jährige ihre Gedanken mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Der Mutter eines Sohnes falle es derzeit sehr schwer, die schönen Momente des Lebens zu genießen. "Meine Hypochondrie hat mich im Moment wieder sehr in der Hand und bestimmt meinen Tag. Egal, wie sehr ich es versuche, ich bin einfach nicht stark genug", erklärte Maren.

Dennoch gebe es auch hin und wieder Momente, in denen es ihr gut geht. Anfang Dezember verkündete die YouTuberin sogar, zukünftig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen: "Ich mache eine Verhaltenstherapie, um zu lernen, besser mit meiner Krankheit umzugehen." Dadurch erhoffe sich die Influencerin, wieder mehr Lebensqualität gewinnen zu können.

