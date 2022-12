Aleks Petrovic wollte Shitstorm für Vanessa in Kauf nehmen

Für seine neue Liebe steckt Aleks Petrovic (31) einiges ein! Bei Temptation Island V.I.P. verliebte sich der Influencer Hals über Kopf in Vanessa Nwattu. Und das, obwohl er eigentlich mit seiner Ex Christina Dimitriou (30) auf die Insel der Verführung gezogen war, um sich dem großen TV-Treuetest zu stellen. Ohne vorher mit seiner Ex-Partnerin Schluss zu machen, kam er der Verführerin immer näher und ging sogar eine Beziehung mit ihr ein. Daraufhin erreichte den Personal Trainer eine krasse Hate-Welle im Netz. Gegenüber Promiflash verriet er, dass er den Shitstorm für seine Liebe aushalten wollte!

Obwohl Aleks seine Herangehensweise in dem Fremdgeh-Format heute bereut, bedauert er sich nicht, für seine Gefühle zu Vanessa eingestanden zu haben. Im Promiflash-Interview erklärt der 31-Jährige: "Ich wusste, dass ich den größten Shitstorm kriegen würde, habe es dennoch in Kauf genommen. Mich vor ganz Deutschland bloßzustellen und nichts vorzuspielen, sondern auf meine Gefühle zu hören und dazu zu stehen." Vor allem den Kuss mit Vanessa, kurz bevor er sich beim finalen Lagerfeuer von Christina hätte trennen können, ist vielen Followern ein Dorn im Auge. Doch warum hatte Aleks so kurz vor dem Wiedersehen entschlossen, die Grenze zu überschreiten?

"Weil ich es mir und Vanessa beweisen wollte, dass ich mich für uns entschieden habe und mit ihr nun offiziell eine Beziehung eingehe. Ich wollte ihr die Sicherheit geben, [...] dass sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann", schilderte Aleks seine damalige Gefühlslage gegenüber Promiflash weiter. Außerdem habe er sich keinen romantischeren ersten Kuss mit seiner neuen Freundin vorstellen als in diesem Moment.

