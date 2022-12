Anna Adamyan hörte zum ersten Mal den Herzschlag ihres Babys

Anna Adamyan (26) gibt ein erneutes Update zu ihrer Schwangerschaft! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Kind erwarten. Aufgrund der Unterleibserkrankung Endometriose war es dem Model bislang verwehrt geblieben, Nachwuchs zu bekommen. Doch nun könnte die Influencerin wohl kaum glücklicher sein. Denn man kann schon den Herzschlag von Annas ungeborenem Kind hören!

Auf Instagram posierte die 26-Jährige stolz mit einem Ultraschallbild. "Wir haben das schönste Geschenk zu Weihnachten erhalten", freute sie sich unter der Bilderstrecke. Denn bei ihrem Arzttermin am Montag habe sie zum ersten Mal den Herzschlag ihres Babys hören können! "Das war das Schönste, was ich bisher hören durfte", schwärmte die werdende Mama. Anna verriet zudem, dass mit dem Baby alles in Ordnung sei und es sich zeitgerecht entwickle.

Spurlos gehe die Schwangerschaft jedoch nicht an der Spielerfrau vorbei. Sie leide nämlich unter anderem unter extremer Müdigkeit, Unterleibsschmerzen, einem flauen Magen und Kreislaufproblemen. "Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ich täglich noch fünf und jeden dritten Tag sechs Medikamente/Hormone einnehme", erklärte die Influencerin vor knapp einer Woche in ihrer Story.

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im September 2021

Instagram / anna.wilken Anna Adamyan im Oktober 2021

