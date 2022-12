Medikamente und Co.: So geht es der schwangeren Anna Adamyan

Die Schwangerschaft geht an Anna Adamyan (26) nicht spurlos vorbei. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Kind erwarten. Über dieses Wunder freuen sich beide sehr, denn wegen der Unterleibserkrankung Endometriose blieb es der Beauty bislang verwehrt, Nachwuchs zu bekommen. Damit es aber nicht, wie in der Vergangenheit, zu einer Fehlgeburt kommt, muss das Model nachhelfen: Anna hat einige Begleiterscheinungen in der Schwangerschaft und muss regelmäßig Medikamente einnehmen.

In ihrer Instagram-Story gab die Spielerfrau ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: Sie leide unter anderem unter extremer Müdigkeit, Unterleibsschmerzen, einem flauen Magen und Kreislaufproblemen. "Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ich täglich noch fünf und jeden dritten Tag sechs Medikamente/Hormone einnehme", erklärte die Influencerin und merkte an: "Alle sind wichtig und sicherlich spielt alles mit allem zusammen."

Auch wenn Anna während der Schwangerschaft nicht topfit ist, mache ihr das Ganze nichts aus. "Ich fühle mich aber gut und für mich wäre alles in Ordnung", stellte die 26-Jährige klar. Demnach nehme sie offenbar alles in Kauf, damit ihr Baby gesund auf die Welt kommt: "Ich bin einfach nur dankbar."

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan im Mai 2021

Getty Images Anna Adamyan im August 2022

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Dezember 2022

