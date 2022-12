Emotionale Weihnachtsrede: Charles zollt Queen (†) Tribut

König Charles III. (74) hielt heute seine erste Weihnachtsansprache an das britische Volk! Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September sitzt der Mann von Königsgemahlin Camilla (75) auf dem Thron. Als neuer Monarch richtete Charles heute zum ersten Mal in seiner Regentschaft anlässlich des Weihnachtsfests Worte an die Bevölkerung – und dabei erinnerte er auch an seine verstorbene Mutter: Charles zollte der Queen in seiner rührenden Weihnachtsrede Tribut.

Laut Mirror habe Charles seiner verstorbenen Mutter im Rahmen seiner Ansprache ein paar liebevolle Worte gewidmet. "Ich stehe hier in der herrlichen St. George's Chapel auf Schloss Windsor, ganz in der Nähe des Ortes, an dem meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, zusammen mit meinem geliebten Vater ihre letzte Ruhe gefunden hat", betonte der Monarch in seiner Rede und hob unter anderem hervor: "Weihnachten ist für uns alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, eine besonders ergreifende Zeit."

Für Charles war diese Ansprache vor der britischen Nation außerdem ein historischer Moment – es war nämlich die erste Rede seit mehreren Jahrzehnten, die das Volk von einem neuen Monarchen gehört hat. Die Queen hatte vor ihrem Tod die vergangenen 69 Reden gehalten.

