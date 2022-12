Mit Familie: Charles erster Weihnachtsspaziergang als König

Nun war es wieder so weit! Die britischen Royals müssen zuletzt wohl mit noch mehr Schlagzeilen zurechtkommen als sonst. Denn die "Harry & Meghan"-Doku wirft kein gutes Licht auf das britische Königshaus. Jedoch äußerte sich bisher noch niemand zu der umstrittenen Netflix-Produktion. Und bei diesem öffentlichen Event war auch keine schlechte Laune zu sehen. Nun stand der erste traditionelle Weihnachtsspaziergang nach dem Tod der Queen (✝96) an!

Für Charles (74) ist es also auch der erste Weihnachtsspaziergang auf Sandringham als Monarch. Natürlich wurden auch hier die Royals auf Schritt und Tritt verfolgt und fotografiert. An Charles' Seite ist selbstverständlich seine Frau Queen Consort Camilla (75), die in einem royalblauen Outfit überzeugt. Hinter den beiden marschieren Prinzessin Kate (40) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (7). Dabei fallen nicht nur ihre strahlenden Gesichter auf, sondern vor allem Kates Kopfbedeckung. Die Dreifach-Mama trug einen Hut, der einem Jagdhut ziemlich ähnelt.

Im Hintergrund sind dann auch Prinz William (40) und seine Söhne Prinz George (9) sowie Prinz Louis (4) zu sehen. Letzterer sorgte bei der diesjährigen Militärparade Trooping the Colour für den ein oder anderen Lacher. Der Vierjährige zog eine Grimasse nach der anderen. Beim Weihnachtsspaziergang schien er sich etwas zurückzuhalten.

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles und Prinz George bei dem jährlichen Weihnachtsspaziergang

Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte bei dem traditionellen Weihnachtsspaziergang

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

