Khloé Kardashian macht Weihnachtsausflug mit True und Dream

Khloé Kardashian (38) genießt die Feiertage in vollen Zügen. Mit der Geburt ihrer Tochter True (4) im Jahr 2018 hat sich das Leben der Unternehmerin stark verändert. In ihrer Rolle als Mama geht sie richtig auf. Aber auch als Tante macht sie eine gute Figur. Immer wieder kümmert sich die TV-Bekanntheit um die Tochter ihres Bruders Robert (35). Nun machte Khloé sogar gemeinsam mit ihrem Spross und ihrer Nichte einen weihnachtlichen Ausflug.

Zusammen mit ihrer Tochter und Dream (6) besuchte die 38-Jährige am Donnerstagabend ein weihnachtliches Event in Los Angeles. In ihrer Instagram-Story ließ Khloé ihre Fans an dem Ausflug teilhaben. So dokumentierte sie, wie sich ihr Kind und ihre fünfjährige Nichte über die Weihnachtsbeleuchtung freuten. Weiter teilte sie süße Schnappschüsse der beiden vor der weihnachtlichen Dekoration.

Während Khloé sich und ihre Familie mit einem Weihnachtsausflug in Feiertagsstimmung bringt, versuchte es ihre Schwester Kim (42) mit einem gemütlichen Abend zu Hause. Vor wenigen Tagen teilte die TV-Bekanntheit einen putzigen Schnappschuss von sich, ihren Kids und ihren Nichten im Netz. In weihnachtlichen Schlafanzügen posierten sie gemeinsam für die Kamera.

Instagram / khloekardashian Dream Renee Kardashian und True Thompson im Dezember 2022

Instagram / khloekardashian True Thompson und Dream Renee Kardashian, 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint, Chicago, Dream Kardashian und True Thompson, 2022

