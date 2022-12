So viel Geld gibt Kim K. an Weihnachten für ihre Kids aus!

Kim Kardashian (42) greift für ihre Liebsten tief in die Tasche! Mit ihrer Realityshow Keeping Up With The Kardashians ist die TV-Bekanntheit weltberühmt geworden. Von den roten Teppichen dieser Welt, aus dem Netz und der internationalen Fashion-Industrie ist die Unternehmerin seither nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass sich die Vierfachmama als eine der meistverdienenden Promis der Welt bezeichnen kann. Für ihre Kinder gibt Kim wohl dieses Jahr deshalb rund eine Million Euro aus!

Wie Heat erfahren haben will, ist Kim bereits total im Weihnachtskaufrausch. Für ihre Kids North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) soll das diesjährige Fest nämlich offenbar besonders üppig ausfallen. "Kim hat bereits Hunderttausende von Dollar für Designerkleidung, Schmuck und andere lächerlich überteuerte Dinge für ihre Kinder ausgegeben. Sie wird die Millionengrenze locker überschreiten, wenn sie fertig ist", plauderte eine ihr nahestehende Quelle aus.

Auch in Sachen Weihnachtsdeko fährt Kim dieses Jahr mächtig auf. Entlang einer meterlangen Fensterfront hatte die 42-Jährige bereits vor Wochen ganze neun Tannenbäume samt üppiger Beleuchtung aufstellen lassen. "Guckt mal wie magisch das hier ist. [...] Jetzt ist das alles, was ich sehe und es ist so schön", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story von ihrer imposanten Aussicht aus ihrem Badezimmer.

CelebCandidly / MEGA Kim Kardashian im Balenciaga-Outfit, Oktober 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

