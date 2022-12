2015 noch gelästert: Ist Claudia Effenberg Dschungel-bereit?

Ist Claudia Effenberg (57) für ihren Einzug ins Dschungelcamp gewappnet? Ab dem 13. Januar wird die Frau von Stefan Effenberg (54) in dem beliebten Reality-TV-Format zu sehen sein. Neben ihren Mitcampern wie Lucas Cordalis (55), Martin Semmelrogge (67) oder auch Ex-Bachelor-Girl Cecilia Asoro wird die Designerin nicht nur am Lagerfeuer sitzen, sondern auch harte Prüfungen auf sich nehmen. Mit Promiflash hatte die zweifache Mutter schon 2015 über die Show gesprochen. Damals hatte Claudia eine Dschungelcamp-Teilnahme noch strikt ausgeschlossen...

