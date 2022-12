In Dubai: Anne Wünsche verpennt den ersten Weihnachtstag!

Anne Wünsche (31) und ihre Familie haben Weihnachten in diesem Jahr etwas anders verbracht. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wollte die Feiertage mit ihren Töchtern und ihrem Sohn wohl im Warmen verbringen: Die kleine Familie machte sich auf nach Dubai. Dort kamen sie aber nicht dazu, den ersten Weihnachtsfeiertag so richtig zu feiern – Anne hat den Feiertag komplett verpennt!

Früh am Morgen landete die Reisegruppe in der Wüstenstadt. Von dem langen Flug waren Anne und die Kids natürlich ziemlich erschöpft. Im Hotel angekommen machten sie daraufhin wohl ein kleines Schläfchen – das artete aber offenbar ziemlich aus. "Wir haben wirklich den ganzen Tag verpennt [...] Wir haben bis jetzt geschlafen. Erster Weihnachtsfeiertag – komplett verpennt", erzählte Anne gegen 18:00 Uhr in ihrer Instagram-Story.

Davon ließen Anne und ihre Sprösslinge sich aber nicht den Tag versauen und gingen am Abend noch auf Entdeckungstour. Die Stadt beeindruckte Anne ziemlich: "Es ist der Wahnsinn. Wow, einfach wow", schwärmte die Influencerin.

